Український футболіст пояснив, чому вирішив взяти іспанське громадянство

Українець Богдан Мілованов, який нещодавно приєднався до шведського Сіріуса, пояснив, чому вирішив взяти іспанське громадянство.

Про це він сказав в інтерв'ю для Sport.ua.

"Коли я грав за Спортинг, мене запросили у молодіжку. Провів 7 матчів та забив 1 гол, відзначився у воротах Мальти. Тоді тільки Руслан Ротань починав свій перший відбір на Євро. Моїм конкурентом на позиції правого захисника був Юхим Конопля.

Команда була хороша. Не вистачило трохи досвіду. Зараз слідкую за роботою Ротаня у Олександрії. Один раз був навіть у національній команді, коли Андрій Шевченко був тренером. Провів із ними тиждень.



Коли був у Португалії, то писали що за мною слідкують. Тому я не брав іспанський паспорт. Сподівався на виклики до збірної. Зараз вирішив вже брати іспанське громадянство. Гравцям потрібно заробляти. Це можна зробити у клубах, а не в збірній", – сказав Мілованов.