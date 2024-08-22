Федорчук: Це була найгірша гра Ваната

Український тренер Олег Федорчук заявив, що гра Ваната в першому матчі плейоф Ліги чемпіонів проти Зальцбурга була найгіршою у його кар'єрі.

Його слова передає "Український Футбол".

"Це була найгірша гра Ваната. Він так і не набрав форму після чемпіонату Європи, де зіграв близько десяти хвилин. У нього якийсь психологічний спад, тому що він провів дуже слабку гру: один удар, два єдиноборства, погані відкривання і відсутність нав'язування боротьби. Взагалі команда почала грати, тільки коли його замінили.

Мені здається, що треба тренеру дати йому подумати про свою гру в запасі, тому що Ванат не одну гру вже провалив. Помітно, що він психологічно дуже виснажений. До речі, сподобалося, як Назар Волошин вийшов на його позицію. Можливо, тренерський штаб практикуватиме таке й надалі", — сказав Федорчук.

Нагадаємо, перший матч між Динамо та Зальцбургом був номінально домашнім для українців, та закінчився поразкою киян з рахунком 2:0. Варто зазначити, що один із футболістів "біло-синіх" став найкращим гравцем цього поєдинку.

Матч-відповідь пройде 27 серпня, на домашньому стадіоні австрійців "Ред Булл Арена", початок запланований на 22:00 за київським часом.