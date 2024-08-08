Український нападник Роми Артем Довбик вирішив проблеми з візою та прибув на збір команди в Англії.

Про це повідомляє "TUTTOmercato".

Довбик прибув на збір у Бертон-апон-Трент із запізненням, бо мав проблеми з візою. Він вже взяв участь у першому тренуванні команди, яке змістили на годину, щоб дати можливість Артему виспатись.

Також повідомляється, що форвард показав, що він у хорошій формі. Українець не брав участі у двосторонці в кінці тренування –це рішення прийняв тренер Даніеле Де Россі, щоб уникнути надмірної мʼязової напруги, але надалі навантаження буде повноцінним.

Рома проведе товариський матч проти Евертона, який відбудеться 10 серпня. Очікується, що Довбик вийде в старті. Початок — о 19:00 за київскьим часом.

Зазначимо, в минулому сезоні за каталонську Жирону Артем забив 24 голи та віддав 10 асистів у 39 матчах. Така результативність допомогла йому випередити всіх конкурентів у боротьбі за трофей Пічічі, яким нагороджується найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії у XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).

Нагадаємо, трансфер Довбика в Рому увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.