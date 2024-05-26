Довбик близький до "трофею Пічічі": що це за нагорода, та за що її вручають

Український нападник Жирони Артем Довбик провів феноменальний дебютний сезон в Ла Лізі. За 36 матчів у чемпіонаті Іспанії він забив 24 м'ячі.

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Буквально за один рік його трансферна ціна за версією Transfermarkt стала у 6 разів більшою, тепер він коштує 30 мільйонів євро.

І хоч каталонський клуб, попри неймовірний сезон, залишився без титулів, Артем і досі претендує на один. Ба більше, щоб його не отримати має статися диво — Роберт Левандовський повинен забити щонайменше 7 м'ячів у останньому поєдинку сезону проти Севільї.

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Мова йде про "трофей Пічічі". Останнім часом про нього говорять всюди, проте не всі розуміють, що це таке, тож давайте розберемося.

"Трофей Пічічі" — це нагорода найкращому бомбардиру сезону Ла Ліги, який присуджує іспанська спортивна газета Marca. Чому Пічічі? Бо таке прізвисько мав легендарний іспанський нападник початку 20 століття Рафаель Морено Арансаді, що виступав за Атлетик Більбао. За свою кар'єру він зіграв 72 матчі в регулярному чемпіонаті та забив 73 м'ячі.

На жаль, Рафаель не дожив до першої нагороди, названої в його честь. Він помер у 1922 році, а "трофей Пічічі" вперше вручили в сезоні-1928/29.

Цікаві факти про трофей

Довгий час рекордсменом за кількістю нагород був саме гравець Атлетика з Більбао Тельмо Сарра (6 нагород), на честь якого названа ще одна нагорода.

За останні 47 років іспанці вигравали трофей лише 13 разів, а якщо рахувати і цей сезон, то за 48.

Востаннє нагороду отримував іспанець у сезоні-2007/08.

Найбільше трофеїв у гравців мадридського Реала — 28.

Найбільше нагород та найдовшу серію має Ліонель Мессі — 8 загалом та 5 поспіль.

Довбик може стати першим в історії гравцем Жирони, який отримав цей трофей.

Якщо у гравців однакова кількість голів, то нагороду отримають всі.

Окрім "трофея Пічічі", Marca також вручає "приз Мігеля Муньйоса" найкращому тренеру, "трофей Сарри" найкращому бомбардиру-іспанцю та "трофей Ді Стефано" найкращому гравцю сезону.

Зазначимо, що цього сезону іспанська газета визнала найкращим тренером наставника Жирони Мігеля Санчеса, а тепер, схоже, черга українця.

І саме таким є "трофей Пічічі" — ймовірно перша нагорода Артема Довбика в Іспанії.