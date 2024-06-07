Довбик: Між Барселоною та Жироною були розмови щодо мене

Нападник збірної України Артем Довбик заявив, що його обговорювали представники Барселони та Жирони.

Про це український форвард розповів у коментарі Української асоціації футболу.

"З Хаві не було розмов, але були переговори з представниками Барселони. Я дуже добре зіграв два матчі з Барсою, і, я так розумію, були якісь розмови між клубами.

Барселона та Реал — це такі команди, що тут не думаєш. У них є такі виконавці... Хоч і кажуть, що Барселона вже не та, але там гравці дуже високого рівня — Гюндоган, Левандовський, молодий Ямал", — сказав Довбик.

Нагадаємо, Артем отримав "трофей Пічічі", ставши найкращим бомбардиром Ла Ліги в цьому сезоні. В українця — 24 голи.

У п'ятницю, 7 червня, збірна України у межах підготовки до Євро-2024 зіграє товариський матч проти Польщі. Чемпіон проведе текстовий онлайн зустрічі.