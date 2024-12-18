Ярмолюк вчетверте поспіль вийде в основі Брентфорда

Український півзахисник Єгор Ярмолюк вчетверте поспіль потрапив у стартовий склад Брентфорда.

Хавбек з перших хвилин розпочне чвертьфінальний матч Кубку англійської ліги проти Ньюкасла.

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Трансляція доступна на Сетанті.

Your Bees for the Quarter-Final 🐝 pic.twitter.com/Zv9lHxUR9e — Brentford FC (@BrentfordFC) December 18, 2024

У поточному сезоні Ярмолюк відіграв 14 матчів за свій клуб, результативними діями не відзначався. Брентфорд наразі має в активі 23 бали та посідає 11 місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.