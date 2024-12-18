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Ярмолюк вчетверте поспіль вийде в основі Брентфорда

Олександр Булава — 18 грудня 2024, 21:07
Ярмолюк вчетверте поспіль вийде в основі Брентфорда
Єгор Ярмолюк
ФК Брентфорд

Український півзахисник Єгор Ярмолюк вчетверте поспіль потрапив у стартовий склад Брентфорда.

Хавбек з перших хвилин розпочне чвертьфінальний матч Кубку англійської ліги проти Ньюкасла.

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Трансляція доступна на Сетанті.

У поточному сезоні Ярмолюк відіграв 14 матчів за свій клуб, результативними діями не відзначався. Брентфорд наразі має в активі 23 бали та посідає 11 місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

Брентфорд Єгор Ярмолюк

Єгор Ярмолюк

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