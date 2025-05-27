Мудрик зможе отримати медаль Ліги конференцій УЄФА

Футболіст Челсі та збірної України Михайло Мудрик, який у грудні був відсторонений від футболу через позитивну допінг-пробу, зможе отримати медаль Ліги конференцій за підсумками матчу Челсі – Реал Бетіс.

Згідно з регламентом турніру на команди буде виділено 50 золотих та 50 срібних медалей для гравців та персоналу.

Розподілом нагород займатимуться футбольні клуби, а отже Мудрик зможе отримати свою медаль Ліги конференцій сезону-2024/2025.

Нагадаємо, що в нинішньому розіграші ЛК Михайло Мудрик встиг відіграти 4 матчі, забити 3 голи та віддати 3 гольові передачі.

Експерти GGBET дають такий футбольний прогноз на сьогодні: перемога Бетіса – 4.67, нічия – 3.57, успіх Челсі – 1.87. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

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