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Крапивцов дебютує за Жирону у матчі з Реал Сосьєдадом

Володимир Максименко — 18 травня 2025, 19:00
Крапивцов дебютує за Жирону у матчі з Реал Сосьєдадом
Владислав Крапивцов
УАФ

Воротар Жирони та збірної України U-20 Владислав Крапивцов дебютує у складі каталонського колективу в матчі 37 туру Ла Ліги проти Реал Сосьєдаду.

Про це повідомила пресслужба "біло-червоних".

Нагадаємо, що Владислав Крапивцов та Жирона уклали угоду ще взимку, яка розрахована до літа 2029 року.

Окрім того, в основному складі Жирони на матч з Сосьєдадом вийде й інший українець – Віктор Циганков. Стартовий свисток зустрічі заплановано на 20:00 за київським часом.

Раніше президент Жирони визначився із майбутнім головного тренера команди Мічела.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Сосьєдад Владислав Крапивцов

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