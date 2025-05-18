Крапивцов дебютує за Жирону у матчі з Реал Сосьєдадом

Воротар Жирони та збірної України U-20 Владислав Крапивцов дебютує у складі каталонського колективу в матчі 37 туру Ла Ліги проти Реал Сосьєдаду.

Про це повідомила пресслужба "біло-червоних".

Нагадаємо, що Владислав Крапивцов та Жирона уклали угоду ще взимку, яка розрахована до літа 2029 року.

Окрім того, в основному складі Жирони на матч з Сосьєдадом вийде й інший українець – Віктор Циганков. Стартовий свисток зустрічі заплановано на 20:00 за київським часом.

Раніше президент Жирони визначився із майбутнім головного тренера команди Мічела.