Крапивцов дебютує за Жирону у матчі з Реал Сосьєдадом
Владислав Крапивцов
УАФ
Воротар Жирони та збірної України U-20 Владислав Крапивцов дебютує у складі каталонського колективу в матчі 37 туру Ла Ліги проти Реал Сосьєдаду.
Про це повідомила пресслужба "біло-червоних".
Нагадаємо, що Владислав Крапивцов та Жирона уклали угоду ще взимку, яка розрахована до літа 2029 року.
Окрім того, в основному складі Жирони на матч з Сосьєдадом вийде й інший українець – Віктор Циганков. Стартовий свисток зустрічі заплановано на 20:00 за київським часом.
Раніше президент Жирони визначився із майбутнім головного тренера команди Мічела.