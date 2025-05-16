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Президент Жирони визначився з майбутнім Мічела на посаді головного тренера

Олексій Мурзак — 16 травня 2025, 17:15
Президент Жирони визначився з майбутнім Мічела на посаді головного тренера
Мічел Санчес
Getty Images

Головний тренер Жирони Мічел Санчес продовжить роботу з командою у новому сезоні.

Про це повідомив президент каталонського клубу Дельфі Хелі, слова якого наводить AS.

Зазначимо, що за підсумками туру Ла Ліги команда офіційно гарантувала собі місце в еліті на новий сезон.

"Це був складний сезон. Але Мічел – найкращий тренер з тих, які могли бути у нас. Будемо сподіватися, що він залишиться з командою ще на багато сезонів.

Мічел не лише чудовий тренер, а й прекрасна людина", – сказав Хелі.

Нагадаємо, у складі Жирони виступають двоє українців – вінгер Віктор Циганков та голкіпер Владислав Крапивцов.

У поточному сезоні на рахунку Циганкова 2 голи та 4 асисти в 30 матчах за Жирону в усіх турнірах. Напередодні його було визнано одним з найкращим гравців матчу проти Вальядоліда.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Віктор Циганков Мічел Санчес Владислав Крапивцов

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