Президент Жирони визначився з майбутнім Мічела на посаді головного тренера
Головний тренер Жирони Мічел Санчес продовжить роботу з командою у новому сезоні.
Про це повідомив президент каталонського клубу Дельфі Хелі, слова якого наводить AS.
Зазначимо, що за підсумками туру Ла Ліги команда офіційно гарантувала собі місце в еліті на новий сезон.
"Це був складний сезон. Але Мічел – найкращий тренер з тих, які могли бути у нас. Будемо сподіватися, що він залишиться з командою ще на багато сезонів.
Мічел не лише чудовий тренер, а й прекрасна людина", – сказав Хелі.
Нагадаємо, у складі Жирони виступають двоє українців – вінгер Віктор Циганков та голкіпер Владислав Крапивцов.
У поточному сезоні на рахунку Циганкова 2 голи та 4 асисти в 30 матчах за Жирону в усіх турнірах. Напередодні його було визнано одним з найкращим гравців матчу проти Вальядоліда.