Президент Жирони визначився з майбутнім Мічела на посаді головного тренера

Головний тренер Жирони Мічел Санчес продовжить роботу з командою у новому сезоні.

Про це повідомив президент каталонського клубу Дельфі Хелі, слова якого наводить AS.

Зазначимо, що за підсумками туру Ла Ліги команда офіційно гарантувала собі місце в еліті на новий сезон.

"Це був складний сезон. Але Мічел – найкращий тренер з тих, які могли бути у нас. Будемо сподіватися, що він залишиться з командою ще на багато сезонів.



Мічел не лише чудовий тренер, а й прекрасна людина", – сказав Хелі.