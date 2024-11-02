Брайнін та Рєпкін програли у фіналі турніру в Туреччині в парному розряді

Українські тенісисти Олександр Брайнін та Микита Рєпкін програли дуету турків Гокберк Саріташ/Мерт Наджі Тюркер у фіналі турніру ITF M15 у Кайсері (Туреччина).

Поєдинок тривав 1 годину 23 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 7:6(9). Попри непоганий початок у першому сеті, після рахунку 2:1 на користь українців вони віддали 5 геймів поспіль.

У другому гра була більш рівною, Брайнін та Рєпкін навіть мали сет-пойнт, проте реалізувати його не вдалося. А ось суперники свій матч-пойнт реалізували, щоправда, лише з 4-ї спроби.

ITF M15

Кайсері, Туреччина

Парний розряд, фінал

1 листопада

Гокберк Саріташ/Мерт Наджі Тюркер (Туреччина) – Олександр Брайнін/Микита Рєпкін (Україна) 6:2, 7:6(9)

Нагадаємо, напередодні Брайнін також вийшов у фінал турніру в одиночному розряді, де змагатиметься проти Меттью Саммерса із Великої Британії або "нейтрального" тенісиста Сємьона Панькіна.