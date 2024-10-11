Україна зіграє проти Грузії у 3 турі Ліги націй. Початок – о 21:45

11 жовтня збірна України у рамках третього туру Ліги націй зіграє зі збірною Грузії.

Зустріч Україна – Грузія відбудеться у п'ятницю на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок матчу – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Ліга націй сезону-2024/25

3 тур, 11 жовтня





Ліга B

21:45. Україна – Грузія

Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2.

Збірна України посідає останнє місце в турнірній таблиці своєї групи з нулем очок, Грузія лідирує з шістьма. Албанія і Чехія мають по три залікових пункти.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків "синьо-жовті" посідають останню сходинку в турнірній таблиці.

14 жовтня команда Сергія Реброва зіграє з Чехією.