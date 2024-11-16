Збірна України U-19 втратила шанси на вихід до елітраунду відбору Євро-2025.

Наша команда програла одноліткам із Казахстану (1:2) та Словенії (0:1), після чого зберігала лише теоретичні шанси на продовження боротьби за вихід у фінальну стадію Євро-2025.

Втім, перемога збірної Нідерландів над Казахстаном остаточно позбавила команду Дмитра Михайленка навіть теоретичних шансів.

Заключний матч наша команда проведе 19 листопада проти Нідерландів, навіть у разі перемоги "синьо-жовті" не піднімуться вище останнього, 4-го місця.

До наступного раунду відбору вийдуть дві кращі команди, а також найкраща третя серед 13 кваліфікаційних груп.