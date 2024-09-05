Продовжити переможний шлях — молодіжна збірна України зіграє із Сербією

У п'ятницю, 6 вересня, молодіжна збірна України з футболу (U-21) проведе матч 7 туру відбіркового турніру Євро-2025. Суперником команди Унаї Мельгоси стане збірна Сербії.

До сьогоднішнього дня, збірна України виграла всі шість матчів відбору, набравши максимально можливі 18 очок. Зокрема, українці обіграли головного суперника — збірну Англії (3:2). І, теоретично, вже після вересневих матчів (10-го числа також відбудеться гра проти Північної Ірландії), наша команда може достроково посісти перше місце в групі та завоювати путівку на Євро. Але, поки що варто відкинути зайві думки вбік і зосередитися на конкретній грі з сербами, де можна (і потрібно!) здобути сьому перемогу поспіль у відборі.

Суперник — по зубах

Так вийшло, що команди України та Сербії ще не перетиналися в нинішньому відбірковому турнірі, хоча в груповому турнірі вже провели більш як половину матчів — по шість із десяти. Волею календаря збірні України та Сербії очні матчі проводять у 7 і, заключному, 10 турах змагань. Утім, і без того є маса факторів, які вказують, що українська команда є фаворитом у цій парі.

Перш за все, це турнірна таблиця, в якій у збірної України максимум очок. При цьому серби, які провели на один матч більше і грали з тими самими суперниками, набрали лише 10 балів — три перемоги при трьох поразках і одній нічиїй. Красномовною можна назвати поразку наших найближчих суперників від збірної Англії — 1:9 у гостях і 0:3 вдома. Але, не менш болючим, для планів команди Сербії поборотися з українцями за 2 місце стали гостьова нічия з Люксембургом (1:1) і домашня поразка від Північної Ірландії (1:2). Втрата очок у матчі з головним аутсайдером узагалі тягне чи не на головну сенсацію відбіркового турніру загалом. Та й втрата очок у матчі з північноірландцями суттєво позначилася на шансах балканської команди на тлі українців, які не втрачають очок навіть у матчі з грандом з Англії.

Цікаво, що на рахунку молодіжної збірної Сербії титул чемпіона світу, завойований у 2015 році. А на Євро-2004 і -2007 команда ставала віцечемпіоном континенту, двічі програвши у фіналі турніру. Втім, зрозуміло, все це справи давно минулих днів. Молодіжна команда, через вікові обмеження, існує не більше 2-3 років.

Брак ігрової практики

Головною проблемою збірної України на цьому етапі змагань може стати відсутність ігрової практики протягом доволі тривалого періоду часу. Свій останній до сьогодні матч українці провели... 26 березня — проти збірної Азербайджану. І виграли гостьовий поєдинок із рахунком 3:0.

Головний тренер команди Мельгоса у зв'язку з цим зазначає:

"Так, у нас була досить велика пауза між іграми. Але, разом із тим, усі приїхали на збір із великим бажанням грати та представляти країну. Ми якнайшвидше спробуємо занурити гравців у ту робочу атмосферу, яку прагнемо створити. Були певні невеликі проблеми з деякими гравцями, але це нормально. Вони тільки розпочали сезон, і їм потрібно адаптуватися. На цьому етапі всі команди мають певні проблеми".

Зазначимо, що ще 2 вересня футболісти та тренерський штаб молодіжної збірної України зібралися в Ризі, де розпочали безпосередню підготовку до чергових поєдинків кваліфікації Євро-2025. У столиці Латвії команда провела доволі продуктивний збір, якщо судити зі слів того ж Мельгоси. Але познайомитися з його результатами на практиці ми зможемо тільки в п'ятницю ввечері. Перемога в грі з Сербією, якщо українці хочуть претендувати на 1 місце в групі, вкрай необхідна.

Разом з тим, Мельгоса застерігає гравців команди від зайвої самовпевненості. А заодно й налаштовує вболівальників на ймовірний складний матч із сербською командою:

"Я думаю, що суперник хороший. Вони намагатимуться зробити все можливе, щоб досягти потрібного результату. Насправді, ти ніколи не знаєш, як саме налаштовується опонент, чого вони очікують, як реагуватимуть на ситуацію. Насправді, Сербія також збирається змінити деяких гравців. Ми повинні зосередитися на тому, як ми працюємо і на зростанні команди загалом. Я думаю, що це найголовніше, над чим ми працювали цей рік із командою U-21, і ми повинні продовжувати це робити. Минуле — це минуле, а зараз ми повинні зосередитися на сьогоденні і продовжувати розвиватися. Я думаю, що якщо ми працюватимемо, так само як ми працювали в минулому, з погляду ставлення, з погляду прагнення рости, — попереду в нас хороші результати".

Нагадаємо, що на попередньому молодіжному Євро-2023 українці дійшли до півфіналу, сенсаційно вибивши з боротьби команду Франції у чвертьфіналі, а влітку вже цьогорічного 2024 року, команда, складена на основі гравців тієї "молодіжки" виступила на Олімпіаді у Франції.

Складний календар

Говорячи про турнірні перспективи збірної України, не можна не відзначити, що на команду чекає серія виїзних матчів, які будуть вирішальними на фініші турніру. Після номінально домашньої гри із Сербією, на команду Мельгоси чекають виїзди до Північної Ірландії, Англії та тієї ж Сербії. Тож максимум очок, набраний у попередніх матчах, — хороша основа для команди, яка прагне посісти 1-2 місця, а в ідеалі перше, що гарантуватиме нашій збірній пряме потрапляння до фінального турніру Євро.

Згідно з регламентом змагань безпосередньо на Євро виходять переможці дев'яти відбіркових груп і три найкращі команди з тих, що посіли 2 місця. Шість володарів других місць, що залишилися, в листопаді 2024 року розіграють три останні путівки в стикових матчах. Так визначаться 15 команд, які зіграють наступного літа у фінальному турнірі в Словаччині. Команда-господиня турніру, зрозуміло, допускається до фінальної частини без відбору.

І в зв'язку з цим, дуже важливе кожне очко, кожна перемога. Навіть якщо українці програють у матчі передостаннього 9-го туру в жовтні команді Англії і поступляться першим місцем у групі (англійці поки що відстають від України на три очки, вигравши всі інші матчі), то команда Мельгоси цілком може претендувати на пряме потрапляння до фінального турніру як одна з найкращих других команд. І перемоги в матчах, що залишилися, із Сербією (двічі) і Північною Ірландією, дуже важливі.

Гостинна Рига

Свій найближчий номінально домашній матч відбіркового турніру Євро-2025 молодіжна збірна України проведе в Ризі, на арені LNK Sporta Parks. Футбольний стадіон і водночас мультиспортивний комплекс є абсолютно новими спорудами, зведеними 2022 року. Єдиний його мінус — місткість, усього 2300 глядачів, катастрофічно маленька як для футбольних стадіонів.

З іншого боку, арена заявлена як найбільший приватний спортивний комплекс у Латвії і сьомий за місткістю футбольний стадіон. Так, футбол у Латвії далеко не найпопулярніший вид спорту. Але, українській команді варто сподіватися в цій грі на підтримку співвітчизників, кількість яких у країні помітно збільшилася після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Взагалі, Латвія не раз за останні два з половиною роки простягала руку допомоги Україні. Якщо молодіжна футбольна збірна раніше проводила свої матчі в Словаччині (Попрад, Кошице, та Іспанії (двічі — Мурсія), то, наприклад, для баскетбольної збірної країни і провідного клубу Прометей (Кам'янське) арени в Ризі вже давно стали домашніми.

Букмекери — за Україну

Аналітики букмекерських контор не сумніваються в силі збірної України і віддають нашій команді явну перевагу. Принаймні, в найближчому домашньому матчі.

Так, за даними спеціалізованого сайту BetExplorer, який збирає дані найбільших букмекерських контор, середня ставка на перемогу українців у цьому матчі приймається з коефіцієнтом 1,90 до 1, тоді як на нічию — 3,52 до 1, а на перемогу сербів — 3,65 до 1.

Бейтинговий оператор FAVBET також вважає Україну фаворитом протистояння. Фавбет дає коефіцієнт 1,98 на перемогу підопічних Уная Мельгоси, 3,55 на нічию та 3,80 на перемогу Сербії.

Де дивитися?

Відеотрансляцію матчу Україна — Сербія на території України проведе канал Суспільне Спорт і регіональні телеканали Суспільне (Суспільне Київ, Суспільне Житомир, Суспільне Львів тощо).

Ще раз нагадаємо, що матч відбудеться в п'ятницю, 6 вересня. Початок гри — о 19.00 за київським часом.