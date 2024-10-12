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Мрія, яка стала реальністю: Калюжний – про свій дебют та перемогу над Грузією

Олексій Мурзак — 12 жовтня, 00:10
Мрія, яка стала реальністю: Калюжний – про свій дебют та перемогу над Грузією
Іван Калюжний
УАФ

Півзахисник Олександрії Іван Калюжний оцінив свій дебют за національну збірну України у матчі Ліги націй проти Грузії, наголосивши, що це була його мрія.

Своїми враженнями хавбек поділився в ефірі МЕGOGO.

"Так, це для мене була мрія зіграти за національну команду. Дякую тренеру за довіру, тренеру в клубі, що підготував мене. Це була мрія, яка стала реальністю.

Мене вже привітала команда. Мої думки? Завжди грати на перемогу і старатися допомогти команді здобути позитивний результат.

Грузія лідер групи, я думаю, що з ними непросто всім суперникам. Непроста гра, але тим цікавіше. Ми виконали установу тренера і здобули позитивний результат.

Жовта? коли опорний отримує жовту, це не дуже добре, непотрібно цього було робити. Готувалися до Грузії. Вони дійсно сильні індивідуально, у них пристойна група атаки", – сказав Калюжний.

Дебют хавбек Олександрії Іван Калюжного за національну збірну у грі проти Грузії дозволив "містянам" стати 30 українським клубом, футболісти якого виступали у головній команді країни.

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