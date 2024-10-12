Мрія, яка стала реальністю: Калюжний – про свій дебют та перемогу над Грузією
Півзахисник Олександрії Іван Калюжний оцінив свій дебют за національну збірну України у матчі Ліги націй проти Грузії, наголосивши, що це була його мрія.
Своїми враженнями хавбек поділився в ефірі МЕGOGO.
"Так, це для мене була мрія зіграти за національну команду. Дякую тренеру за довіру, тренеру в клубі, що підготував мене. Це була мрія, яка стала реальністю.
Мене вже привітала команда. Мої думки? Завжди грати на перемогу і старатися допомогти команді здобути позитивний результат.
Грузія лідер групи, я думаю, що з ними непросто всім суперникам. Непроста гра, але тим цікавіше. Ми виконали установу тренера і здобули позитивний результат.
Жовта? коли опорний отримує жовту, це не дуже добре, непотрібно цього було робити. Готувалися до Грузії. Вони дійсно сильні індивідуально, у них пристойна група атаки", – сказав Калюжний.
Дебют хавбек Олександрії Іван Калюжного за національну збірну у грі проти Грузії дозволив "містянам" стати 30 українським клубом, футболісти якого виступали у головній команді країни.