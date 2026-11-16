Україна – Грузія: букмекери визначили фаворита матчу шостого туру Ліги націй

У поєдинку шостого туру Ліги націй з футболу між збірними України та Грузії букмекери вважають незначним фаворитом підопічних Андреа Мальдери.

На перемогу "синьо-жовтих" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,28. Нічия – 3,40. Виграш гостей – 3,20.

Очікується, що цей матч не буде надто результативним. На тотал більше 3,5 коефіцієнт дають 3,66, а ТМ 3,5 оцінюється в 1,26.

Зазначимо, що гра відбудеться 17 листопада у Кошице. Вона розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Це буде друге очне протистояння між командами в нинішній Лізі націй. У першому колі вони зіграли внічию з рахунком 0:0.

Нагадаємо, що майбутні суперники є аутсайдерами своєї групи в Лізі націй. Україна перед останнім туром має у своєму активі чотири залікові бали, а грузини – два.