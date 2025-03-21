Визначився найкращий гравець збірної України у матчі з Бельгією

Завершився матч за право грати наступного сезону в дивізіоні А Ліги націй між національними збірними України та Бельгії. Поєдинок завершився вольовою перемогою "синьо-жовтих" із рахунком 3:1.

Аналітичний портал SofaScore опублікував оцінки гравців за матч.

Найкращим у складі "синьо-жовтих" став Олексій Гуцуляк, який отримав 7,6 балів. Футболіст вийшов на поле на 63 хвилині і практично відразу зрівняв рахунок у грі.

Більше семи балів також отримали: Олександр Зінченко (7,5), Ілля Забарний (7,3), Владислав Ванат (7,2), Віктор Циганков (7,2), Микола Матвієнко (7,2), Іван Калюжний (7,1) та Георгій Судаков (7,0).

Зазначимо, що найкращим гравцем матчу став бельгієць Кевін де Брейне, який награв на оцінку 7,8.

Матч-відповідь відбудеться у Бельгії вже в неділю, 23 березня. Початок о 21:45 за Києвом.