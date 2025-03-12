Приємно повернутися: Назарина відреагував на виклик у збірну України

Півзахисник Шахтаря Єгор Назарина поділився емоціями від виклику до збірної України на матчі плейоф за вихід в дивізіон A Ліги націй проти Бельгії, зазначивши, що це була його мета, до якої він йшов.

Про це він сказав у коментарі Взбірна.

"Завжди честь захищати кольори національної збірної. Це була моя мета, до якої я йшов. Не був у збірній півтора роки – приємно повернутися. Я радий цьому. Можна сказати, що не дарма працював і завжди праця окупається. Дізнався про виклик, коли опублікували список національної збірної. Був дуже радий, сімʼя привітала.

Чи перетинався з бельгійцями раніше? Якщо чесно, то не памʼятаю. Я навіть недосконало знаю склад збірної Бельгії. Зараз приїдемо на збір, ознайомимося та будемо готуватися до важливих ігор", – сказав Назарина.

Як відомо, 12 березня футболісти збірної України дісталися польської Варшави, звідки вони вирушать до іспанського Бенідорма, де проходитиме підготовка до матчів плейоф Ліги націй проти збірної Бельгії.

19 березня "синьо-жовті" переїдуть до Мурсії, в якій 20 березня на стадіоні "Енріке Рока де Мурсія" відбудеться перший матч проти бельгійців.