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Збірна України може провести свій номінальний домашній матч Ліги націй проти Бельгії в Іспанії

Олексій Мурзак — 30 грудня 2024, 16:52
Збірна України може провести свій номінальний домашній матч Ліги націй проти Бельгії в Іспанії
Стадіон "Нуева Кондоміна"

Збірна України може провести свій номінальний домашній матч Ліги націй проти Бельгії в Іспанії.

Про це повідомив польський журналіст Пйотр Шльонка.

За його інформацією, гру планують провести в Мурсії на стадіоні "Нуева Кондоміна", який вміщує трохи більше 30 тисяч глядачів.

Зазвичай, збірна проводила домашні матчі в Польщі або Чехії, оскільки не може грати в Україні через військове вторгнення Росії.

Матчі між Україною та Бельгією за вихід у дивізіон А Ліги націй відбудуться 20 та 23 березня. У першій грі господарями буде команда Сергія Реброва.

Раніше стало відомо, що збірна України зберегла за собою 25-ту сходинку в оновленому рейтингу ФІФА.

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