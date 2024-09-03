Ключовий гравець збірної Албанії може пропусити гру проти України

Захисник збірної Албанії Берат Джімсіті може пропустити майбутні матчі Ліги націй сезону-2024/25 проти України та Грузії.

Про це повідомляє Gazeta Shqip.

За інформацією джерела, 31-річний футболіст отримав м'язову травму під час загального тренування у розташуванні збірної.

У зв'язку з пошкодженням захисника до збірної Албанії було довикликано 22-річного гравця Бенфіки Адріана Байраміб, який поки що не зіграв жодного офіційного матчу за національну команду.

У вересні албанці зіграють два матчі у групі В1 Ліги націй. Перший тур відбудеться 7 вересня. У Празі Албанія на виїзді зіграє проти України на стадіоні Epet Arena. 10 вересня на стадіоні Air Albania зіграють домашній поєдинок проти збірної Грузії.