Чемпіон отримав відзнаку від Херсонської асоціації футболу

Херсонська обласна асоціація футболу (ХОАФ) нагородила пам'ятними призами інтернет-видання Чемпіон за об’єктивне висвітлення подій в регіоні.

Журналісти Чемпіона Максим Розенко та Соломія Романчук (на фото ліворуч) висвітлювали в тому числі й трагічні сторінки херсонського футболу під час повномасштабної нападу ворога.

Кореспонденти Чемпіона Максим Розенко (в центрі) та Соломія Романчук (зліва)

Зокрема ми писали про жахливу смерть від російських снарядів дружини та доньки спортивного лікаря Володимира Дудки, який свого часу працював у МФК Кристал. Про російську ракету, яка залетіла в будинок легенди нашого футболу, колишнього гравця збірної України Юрія Мартинова.

А також брали інтерв’ю з екстренером Кристала та сімферопольської Таврії Сергієм Пучковим та висвітлювали історію Олександра Караваєва-старшого, який у 2022 році пережив в Херсоні російську окупацію.

Нагадаємо, що зараз значна частина Херсонської області тимчасово окупована ворогом.