Чемпіон отримав відзнаку від Херсонської асоціації футболу
Херсонська обласна асоціація футболу (ХОАФ) нагородила пам'ятними призами інтернет-видання Чемпіон за об’єктивне висвітлення подій в регіоні.
Журналісти Чемпіона Максим Розенко та Соломія Романчук (на фото ліворуч) висвітлювали в тому числі й трагічні сторінки херсонського футболу під час повномасштабної нападу ворога.
Зокрема ми писали про жахливу смерть від російських снарядів дружини та доньки спортивного лікаря Володимира Дудки, який свого часу працював у МФК Кристал. Про російську ракету, яка залетіла в будинок легенди нашого футболу, колишнього гравця збірної України Юрія Мартинова.
А також брали інтерв’ю з екстренером Кристала та сімферопольської Таврії Сергієм Пучковим та висвітлювали історію Олександра Караваєва-старшого, який у 2022 році пережив в Херсоні російську окупацію.
Нагадаємо, що зараз значна частина Херсонської області тимчасово окупована ворогом.