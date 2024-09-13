УАФ внесла зміни до регламенту чемпіонату УПЛ: Змінились правила щодо зняття команди з турніру

Сьогодні, 13 вересня, відбулося засідання Виконкому Української асоціації футболу (УАФ).

На засіданні було ухвалено рішення, що стосується зміни регламенту УПЛ.

Виконком ухвалив

Затвердити зміни до Регламенту Чемпіонату України з футболу серед команд клубів УПЛ сезону-2024/2025, а саме – п. 10.6 ч. 10 ст. 5 у наступній редакції:

10.6 У разі зняття команди зі змагань УПЛ після проведення матчів етапу плей-оф, але до початку нового сезону діють наступні положення:

10.6.1. Право участі у змаганнях УПЛ отримує команда, що посіла 13-те місце в підсумковій турнірній таблиці УПЛ та програла в матчах плейоф;

10.6.2. Якщо команда, що посіла 13-те місце в підсумковій турнірній таблиці УПЛ, перемогла в матчах плейоф, то право участі у змаганнях УПЛ отримує команда, що посіла 14-те місце в підсумковій турнірній таблиці УПЛ та програла в матчах плейоф;

10.6.3. Якщо в матчах плейоф перемогли команди, що посіли 13-те та 14-те місця в підсумковій турнірній таблиці УПЛ, то право участі у змаганнях УПЛ отримує команда, що посіла третє місце у змаганнях першої ліги ПФЛ та програла в матчах плейоф за вихід до УПЛ. Якщо команда, що посіла третє місце у змаганнях першої ліги ПФЛ та програла в матчах плейоф за вихід до УПЛ, не має можливості брати участь у змаганнях УПЛ, то право участі отримує команда, що посіла четверте місце у змаганнях першої ліги ПФЛ та програла в матчах плейоф за вихід до УПЛ.

Нагадаємо, що перед початком сезону-2024/25 з Української Прем'єр-ліги знявся Дніпро-1. Для того, щоб замінити команду було організовано "Турнір чотирьох".

У фіналі турніру Лівий берег переміг Минай та здобув дебютну путівку в УПЛ.