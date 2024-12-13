УАФ висловить протест у зв'язку з тим, що ФІФА показала Крим не територією України

Українська асоціація футболу буде звертатися в компетентні органи у зв'язку з тим, що ФІФА під час жеребкування показала на карті Європи Україну без півострова Крим.

Про це стало відомо Sport-express.ua.

"Буде заявлено протест у зв'язку з тим, що під час жеребкування відбору на ЧС-2026 ФІФА показала країни Європи, які не зможуть зіграти одна з одною через політичні причини. До цього списку потрапили збірні України та Білорусі. Але мапа нашої країни була зображена без півострова Крим", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, збірна Україна з другого кошика потрапила у групу D з чотирма командами. Суперниками "синьо-жовтих" буде переможець пари Франція – Хорватія у чвертьфіналі Ліги націй, Ісландія та Азербайджан.