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Динамо повідомило строки відновленя Себальйоса

Ігор Чернявський — 27 вересня, 22:57
Динамо повідомило строки відновленя Себальйоса
ФК Динамо

Захиснику Динамо Браяну Себальйосу знадобиться щонайменше три тижні на відновлення від травми, якої він зазнав у матчі 1-го туру Ліги Європи проти Лаціо.

Про це повідомив офіційний сайт киян.

У колумбійського центрбека очікувано діагностували пошкодження м’яза задньої поверхні стегна. Нагадаємо, на початку поєдинку Себальйос намагався наздогнати візаві, але різко зупинився та схопився за ногу. Його відразу поміняли на Крістіана Біловара, а кияни поступилися з рахунком 0:3.

Зазначимо, що в центрі захисту Динамо зараз грають Тарас Михавко та Біловар. Основні центрбеки Денис Попов та Максим Дячук продовжують відновлюватися від пошкоджень.

Динамо Київ Лаціо Браян Себальос Ліга Європи-2024/25

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