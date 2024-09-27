Динамо повідомило строки відновленя Себальйоса

Захиснику Динамо Браяну Себальйосу знадобиться щонайменше три тижні на відновлення від травми, якої він зазнав у матчі 1-го туру Ліги Європи проти Лаціо.

Про це повідомив офіційний сайт киян.

У колумбійського центрбека очікувано діагностували пошкодження м’яза задньої поверхні стегна. Нагадаємо, на початку поєдинку Себальйос намагався наздогнати візаві, але різко зупинився та схопився за ногу. Його відразу поміняли на Крістіана Біловара, а кияни поступилися з рахунком 0:3.

Зазначимо, що в центрі захисту Динамо зараз грають Тарас Михавко та Біловар. Основні центрбеки Денис Попов та Максим Дячук продовжують відновлюватися від пошкоджень.