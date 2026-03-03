Грали в спеку під час посту: у Тунісі футболісти втратили свідомість прямо на полі

Матч вищої ліги Тунісу між Сфаксьєном та Габесом несподівано опинився в центрі гучного скандалу. Причиною цього став стан здоров'я футболістів.

Поєдинок розпочався о 13:00 – у розпал спекотного дня та під час священного місяця Рамадан. Одразу кілька гравців знепритомніли просто під час гри. Висока температура повітря в поєднанні з фізичним навантаженням і дотриманням посту стали серйозним випробуванням для спортсменів.

Players in the Tunisian league were seen struggling with hunger after playing a 1 p.m. match in the hot afternoon while fasting 😳 pic.twitter.com/mNg30lcstR — BrokelynBoy💰 (@nonso_nasty) March 3, 2026

Нагадаємо, під час Рамадану мусульмани утримуються від їжі та води від світанку до заходу сонця. Через ранній початок матчу футболісти, які дотримувалися посту, не мали змоги пити воду або поповнювати енергію протягом дня. Умови для проведення високоінтенсивного професійного поєдинку виявилися, м'яко кажучи, екстремальними.

Рішення призначити матч саме на денний час викликало хвилю критики серед уболівальників і футбольних експертів. У багатьох країнах із мусульманською більшістю населення в період Рамадану поєдинки переносять на вечір, коли спортсмени можуть відновити сили.

Попри резонанс, жоден із клубів наразі не оприлюднив офіційної заяви щодо інцидентів. Водночас фото та відео з поля активно поширюються в соцмережах, а футбольні органи Тунісу вже закликають переглянути підхід до розкладу матчів під час місяця посту.

Сам матч завершився перемогою гостьової команди із рахунком 1:0.

