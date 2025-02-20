Це не виглядає надто серйозно: спортивний директор Роми – про травму Довбика

Спортивний директор Роми Флоран Гісольфі заявив, що травма Артема Довбика не виглядає надто серйозною.

Цитує функціонера TUTTOmercatoWEB.

"Я не знаю точно, як довго Довбик буде відсутній, але це не виглядає надто серйозно. Він травмований, однак у нас є Шомуродов, який готовий допомогти команді, віддаючи всі сили", – розповів Гісольфі.

Напередодні повідомлялося, що 27-річний українець пропустив матч з Порту через пошкодження привідного м’язу стегна, яке нападник отримав під час тренування команди в середу, 19 лютого.

Нагадаємо, попередній матч Роми в Серії А проти Парми (перемога 1:0) Довбик пропустив. Головний тренер римлян Клаудіо Раньєрі вирішив дати українцеві відпочити через проблеми з коліном, від яких він страждає протягом останніх кількох місяців.

У поточному сезоні на рахунку Довбика 13 голів і 4 асисти у 33 матчах за Рому в усіх турнірах.