У Суперкубку Німеччини протестують нову технологію з Євро-2024

У матчі між Баєром та Штутгартом за Суперкубок Німеччини-2024 будуть використовуватися м'ячі з технологією Connected Ball.

Про це повідомляє видання Bild.

За цією технологією, яка вперше була застосована на Євро-2024, у м'яч вбудований датчик, який надає максимально точні дані про швидкість і траєкторію польоту м’яча та дотики. Це допоможе ще точніше фіксувати офсайди, а також гру рукою.

Зазначається, що у разі успішного тестування в матчі за Суперкубок, технологію буде впроваджено у матчі Бундесліги починаючи із сезону-2025/26.

Поєдинок Баєра та Штутгарта відбудеться 17 серпня. За регламентом, трофей мали розіграти чемпіон та володар Кубка Німеччини. Однак, враховуючи, що Баєр оформив дубль на внутрішній арені, то в Суперкубку зійдуться команди, які посіли перше та друге місця в минулому розіграші Бундесліги.