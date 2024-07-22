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АПЛ представила новий м'яч на сезон-2024/25

Владислав Уткін — 22 липня, 12:48
АПЛ представила новий м'яч на сезон-2024/25

Англійська Прем'єр-ліга презентувала офіційний м'яч, яким гратимуть у сезоні-2024/25.

Про це повідомила пресслужба АПЛ.

Виробництвом зайнялась компанія Nike, яка вже 25 років співпрацює з лігою. Мʼяч матиме назву "Flight".

"Виготовлений за технологією Aerowsculpt з канавками, виточеними в корпусі, він дозволяє повітрю безперешкодно проходити навколо мʼяча, забезпечуючи точніший політ", — йдеться на сайті чемпіонату Англії.

Раніше АПЛ опублікувала календар матчів у сезоні-2024/25. У матчі-відкриття чемпіонату, який відбудеться 16 серпня, Манчестер Юнайтед зіграє проти Фулгема.

Чемпіонат Англії, АПЛ м'яч

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