АПЛ представила новий м'яч на сезон-2024/25

Англійська Прем'єр-ліга презентувала офіційний м'яч, яким гратимуть у сезоні-2024/25.

Про це повідомила пресслужба АПЛ.

Виробництвом зайнялась компанія Nike, яка вже 25 років співпрацює з лігою. Мʼяч матиме назву "Flight".

"Виготовлений за технологією Aerowsculpt з канавками, виточеними в корпусі, він дозволяє повітрю безперешкодно проходити навколо мʼяча, забезпечуючи точніший політ", — йдеться на сайті чемпіонату Англії.

Inspired by the past. Ready for the future.



Introducing the 2024/25 Premier League @Nike Flight ball, available from @nikefootball now. — Premier League (@premierleague) July 22, 2024

Раніше АПЛ опублікувала календар матчів у сезоні-2024/25. У матчі-відкриття чемпіонату, який відбудеться 16 серпня, Манчестер Юнайтед зіграє проти Фулгема.