Манчестер Юнайтед не може знайти покупців на свого захисника

Манчестер Юнайтед має великі проблеми із тим, щоб продати лівого захисника Тайрелла Маласію.

Про це повідомляє The Athletic.

Згідно з джерелом, манкуніанці зіткнулися із проблемою при пошуку потенційного покупця 25-річного нідерландця, на якого не розраховує головний тренер Рубен Аморім.

Маласія провів другу частину сезону-2024/25 в оренді у складі ПСВ, якому футболіст допоміг стати чемпіоном Нідерландів. Але, незважаючи на цей успіх, на даний момент ніхто не виявив бажання підписати захисника.

Манчестер Юнайтед придбав Маласію влітку 2022 року. За цей трансфер "червоні дияволи" заплатили Феєнорду 15 мільйонів євро. Наразі Transfermarkt оцінбє гравця у 8 мільйонів.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року Тайрелл Маласія вийшов на футбольне поле вперше з червня 2023 року. Він пропустив півтора роки через проблеми з коліном.

Раніше з'явилася інформація, що вінгер Манчестер Юнайтед може продовжити кар'єру під керівництвом колишнього тренера англійського клубу.