У бронзового призера Олімпіади діагностовано лобно-скроневу деменцію
Жак Люті
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У бронзового призера з гірськолижного спорту у дисципліні слалом на Олімпійських іграх у Лейк-Плесіді 1980 року Жака Люті діагностовано лобно-скроневу деменцію.
Про це пише Expressen.se.
Він страждає від деменції лобної частки протягом кількох років. Перші симптоми були виявлені ще у 2020 році.
Після обстеження з'ясувалося, що 65-річний Люті страждає на ту ж хворобу, що і зірковий актор Брюс Вілліс. Його хвороба означає, що нервові клітини в передній частині мозку гинуть.
"Коли поставили діагноз, це був шок", – зізналася його дружина Енн Люті виданню Blick.
За словами дружини, він досі пам'ятає свої успіхи в спортивній кар'єрі.
"Він любить розглядати старі фотографії та газетні статті. Ми часто буваємо разом на схилах гір", – додала вона.
За збірну Швейцарії Жак виступав із 1978 до 1985 року. Здобув десять перемог на етапах Кубку світу.