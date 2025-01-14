У бронзового призера Олімпіади діагностовано лобно-скроневу деменцію

У бронзового призера з гірськолижного спорту у дисципліні слалом на Олімпійських іграх у Лейк-Плесіді 1980 року Жака Люті діагностовано лобно-скроневу деменцію.

Про це пише Expressen.se.

Він страждає від деменції лобної частки протягом кількох років. Перші симптоми були виявлені ще у 2020 році.

Після обстеження з'ясувалося, що 65-річний Люті страждає на ту ж хворобу, що і зірковий актор Брюс Вілліс. Його хвороба означає, що нервові клітини в передній частині мозку гинуть.

"Коли поставили діагноз, це був шок", – зізналася його дружина Енн Люті виданню Blick.

За словами дружини, він досі пам'ятає свої успіхи в спортивній кар'єрі.

"Він любить розглядати старі фотографії та газетні статті. Ми часто буваємо разом на схилах гір", – додала вона.

За збірну Швейцарії Жак виступав із 1978 до 1985 року. Здобув десять перемог на етапах Кубку світу.