Рома домовилася з клубом АПЛ про перехід майбутнього конкурента Довбика
Рома та Брайтон досягли згоди щодо умов трансферу форварда збірної Ірландії Евана Фергюсона.
Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, "джаллороссі" орендують 20-річного нападника з правом викупу його контракту за трохи менш ніж 40 мільйонів євро. Зараз тривають переговори з гравцем щодо умов особистого контракту.
У Римі Фергюсон має замінити Ельдора Шомуродова, який раніше переїхав до Туреччини. Еван буде конкурувати за місце в основному складі команди Джан П'єро Гасперіні з форвардом збірної України Артемом Довбиком.
Більшу частину минулого сезону Еван Фергюсон провів у Брайтоні, а заключні три місяці він відіграв у складі Вест Гема на правах оренди. Проте в жодному з клубів він не мав багато ігрового часу. Взявши участь у 23 матчах, нападник провів на полі всього 541 хвилину, відзначившись тільки одним голом.
Раніше стало відомо, що Гасперіні прагне підписати в Рому одного з найдорожчих гравців чемпіонату Бразилії.