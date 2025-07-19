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Рома домовилася з клубом АПЛ про перехід майбутнього конкурента Довбика

Олексій Погорелов — 19 липня 2025, 09:37
Еван Фергюсон
Еван Фергюсон
IMAGO

Рома та Брайтон досягли згоди щодо умов трансферу форварда збірної Ірландії Евана Фергюсона.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, "джаллороссі" орендують 20-річного нападника з правом викупу його контракту за трохи менш ніж 40 мільйонів євро. Зараз тривають переговори з гравцем щодо умов особистого контракту.

У Римі Фергюсон має замінити Ельдора Шомуродова, який раніше переїхав до Туреччини. Еван буде конкурувати за місце в основному складі команди Джан П'єро Гасперіні з форвардом збірної України Артемом Довбиком.

Більшу частину минулого сезону Еван Фергюсон провів у Брайтоні, а заключні три місяці він відіграв у складі Вест Гема на правах оренди. Проте в жодному з клубів він не мав багато ігрового часу. Взявши участь у 23 матчах, нападник провів на полі всього 541 хвилину, відзначившись тільки одним голом.

Раніше стало відомо, що Гасперіні прагне підписати в Рому одного з найдорожчих гравців чемпіонату Бразилії.

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