У Чорноморця кадрові втрати перед матчем проти Лівого Берега

Одеський Чорноморець має кадрові втрати перед матчем 4 туру чемпіонату України-2024/25 проти Лівого Берега.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, у матчі проти киян не зможуть взяти участь троє захисників — Владімір Арсіч, Віталій Єрмаков та Роман Савченко, а також півзахисник Артем Присяжнюк.

Наразі всі вони знаходяться у лазареті. Зазначається, що в Арсіча серйозна травма гомілкостопу, у Єрмакова та Савченка м'язові пошкодження, а Присяжнюк відновлюється після травми хрестоподібної зв'язки.

Зазначимо, що "моряки" зустрінуться з Лівим берегом сьогодні, 26 серпня, початок — о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепула УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Раніше одесити підсилились гравцем Шахтаря, ним став 19-річний півзахисник Євген Яновіч. Данило Удод і Роман Савченко також приєдналися до Чорноморця. Окрім цього, нещодавно клуб підписав Артура Рудька, який минулий сезон провів у донецькому клубі.