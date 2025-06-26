Я над цим працюю: лідер Кривбаса не заперечив можливий перехід в іншу команду

Півзахисник Кривбаса Єгор Твердохліб не виключає можливий перехід в інший клуб.

Про це він розповів у інтерв'ю Tribuna.com.

"Я можу сказати, що на сьогоднішній день в мене є чинний контракт з Кривбасом. Ідуть розмови про трансфер, але поки до конкретики не доходить. Я розумію, що після такого сезону хочеться зробити крок вперед і йти далі. Можливо, у сильніший чемпіонат і сильнішу команду, тому я над цим працюю.



Також мої помічники працюють над тим, щоб все ж таки зробити цей трансфер, але загадувати наперед не буду. В мене є контракт з Кривбасом. Я зараз на базі, як ви бачите. А як буде далі, то поки не можу сказати", – сказав лідер криворізького клубу.