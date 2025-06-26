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Я над цим працюю: лідер Кривбаса не заперечив можливий перехід в іншу команду

Олексій Мурзак — 26 червня 2025, 16:31
Я над цим працюю: лідер Кривбаса не заперечив можливий перехід в іншу команду
Єгор Твердохліб
ФК Кривбас

Півзахисник Кривбаса Єгор Твердохліб не виключає можливий перехід в інший клуб.

Про це він розповів у інтерв'ю Tribuna.com.

"Я можу сказати, що на сьогоднішній день в мене є чинний контракт з Кривбасом. Ідуть розмови про трансфер, але поки до конкретики не доходить. Я розумію, що після такого сезону хочеться зробити крок вперед і йти далі. Можливо, у сильніший чемпіонат і сильнішу команду, тому я над цим працюю.

Також мої помічники працюють над тим, щоб все ж таки зробити цей трансфер, але загадувати наперед не буду. В мене є контракт з Кривбасом. Я зараз на базі, як ви бачите. А як буде далі, то поки не можу сказати", – сказав лідер криворізького клубу.

Нагадаємо, у минулому сезоні УПЛ Твердохліб забив 14 голів, ставши другим бомбардиром чемпіонату. Наприкінці травня повідомлялося про те, що він може продовжити кар’єру в Польщі.

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