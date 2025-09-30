Не вистачило комбінаційної гри: Твердохліб – про втрату очок у грі з ЛНЗ

Атакувальний півзахисник Кривбаса Єгор Твердохліб вважає, що команді не вистачило комбінаційної гри у матчі чемпіонату України проти ЛНЗ (0:0)

Цитує гравця пресслужба клубу.

"В цілому, вийшла важка гра. Саме таку ми в принципі очікували. Хотілося б побачити більше якісного футболу як з нашого боку, так і з боку суперника. Ми дещо спростили гру, більше використовували довгі передачі. На полі було менше комбінацій, зате більше боротьби. З цією командою завжди проходять непрості матчі, тому рахунок 0:0 – цілком закономірний.

Чого не вистачило для перемоги? Нам не вистачило комбінаційної гри, гострих атак і ударів по воротах – того, що ми демонстрували в попередніх матчах. Так, моменти були і в першому, і в другому таймі, але не можу сказати, що ми повністю контролювали гру або що вона була цікавою. Будемо аналізувати помилки та виправляти ситуацію в наступних поєдинках", – сказав Твердохліб.