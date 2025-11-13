Рухаюсь крок за кроком: лідер Кривбаса оцінив свої шанси потрапити до збірної України

Півзахисник Кривбаса Єгор Твердохліб розповів, чи розраховує отримати виклик у збірну України.

Цитує гравця пресслужба клубу.

"Звичайно, грати за національну збірну – мрія кожного футболіста. Я не люблю робити гучні заяви, але якщо буду показувати стабільну та гідну гру, то, можливо, одного дня отримаю шанс. Поки що просто роблю свою справу і рухаюсь крок за кроком", – розповів Твердохліб.

У поточному в активі 24-річного півзахисника 14 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 7 голів та віддав 3 асисти.

Нагадаємо, напередодні Кривбас з Твердохлібом поступився на виїзді Карпатам. Криворізький колектив наразі перебуває на 5-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату України.