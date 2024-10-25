Тварини, дауняри: Мілевський згорів через підозри в алкоголізмі

Однією з головних подій в українському навколофутболі за останній час стало довгоочікуване примирення Артема Мілевського та Олександра Алієва. Кенти нарешті потиснули один одному року після конфлікту, який тривав понад рік.

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Але багато кого неприємно здивував зовнішній вигляд Мілі. На думку вболівальників, легенда Динамо знову має проблеми з алкоголем. Про це пишуть у коментарях під останніми постами ексфутболіста в Instagram, звертаючи увагу на його опухле обличчя.

Мілевського такий фідбек неабияк розлютив – він почав різко реагувати на критику в коментарях та сторіз у властивій собі собі манері.

"Ну і хто тут опухлий, дауняри. Привіт, улюблене місто", – таке звернення з ’явилося у сторіз.

"Тварини", – а так він назвав гейтерів у коментарях.

Нагадаємо, восени 2023 року стан Мілевського через вживання алкоголю настільки погіршився, що його госпіталізували. Як розповів Алієв у інтерв'ю Дмитру Гордону, Артем був у комі. Потім Мілевський публічно розкритикував друга за розголошення цих подробиць, після чого між ними почався вищезгаданий конфлікт.

У Мілевського та Алієва були проблеми з алкоголем ще під час футбольної кар'єри. Багато хто вважає, що якби не пристрасть до спиртних напоїв, обидва гравці досягли б набагато більших успіхів.