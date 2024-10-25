Тварини, дауняри: Мілевський згорів через підозри в алкоголізмі
Однією з головних подій в українському навколофутболі за останній час стало довгоочікуване примирення Артема Мілевського та Олександра Алієва. Кенти нарешті потиснули один одному року після конфлікту, який тривав понад рік.
Але багато кого неприємно здивував зовнішній вигляд Мілі. На думку вболівальників, легенда Динамо знову має проблеми з алкоголем. Про це пишуть у коментарях під останніми постами ексфутболіста в Instagram, звертаючи увагу на його опухле обличчя.
Мілевського такий фідбек неабияк розлютив – він почав різко реагувати на критику в коментарях та сторіз у властивій собі собі манері.
"Ну і хто тут опухлий, дауняри. Привіт, улюблене місто", – таке звернення з’явилося у сторіз.
"Тварини", – а так він назвав гейтерів у коментарях.
Нагадаємо, восени 2023 року стан Мілевського через вживання алкоголю настільки погіршився, що його госпіталізували. Як розповів Алієв у інтерв'ю Дмитру Гордону, Артем був у комі. Потім Мілевський публічно розкритикував друга за розголошення цих подробиць, після чого між ними почався вищезгаданий конфлікт.
У Мілевського та Алієва були проблеми з алкоголем ще під час футбольної кар'єри. Багато хто вважає, що якби не пристрасть до спиртних напоїв, обидва гравці досягли б набагато більших успіхів.