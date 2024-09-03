Турецький клуб підписав гравця Ворскли
ФК Ворскла
Албанський нападник Таулянт Сефері перейшов із Ворскли в Бодрумспор.
Про це турецький клуб оголосив у своєму Instagram.
Сторони домовилися про контракт на 3 роки. За даними Transfernarkt, Ворскла отримала за свого найкращого бомбардира в сезоні-2022/23 півтора мільйони євро.
Сефері провів за Ворсклу 28 матчів, у яких забив 13 голів. Минулий сезон форвард на правах оренди відіграв за арабський Бані Яс.
Новий клуб албанця виступає у турецькій Суперлізі. В перших чотирьох турах Бодрумспор набрав 3 очки в чотирьох матчах.