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Турецький клуб підписав гравця Ворскли

Ігор Чернявський — 3 вересня, 08:55
Турецький клуб підписав гравця Ворскли
ФК Ворскла

Албанський нападник Таулянт Сефері перейшов із Ворскли в Бодрумспор.

Про це турецький клуб оголосив у своєму Instagram.

Сторони домовилися про контракт на 3 роки. За даними Transfernarkt, Ворскла отримала за свого найкращого бомбардира в сезоні-2022/23 півтора мільйони євро.

Сефері провів за Ворсклу 28 матчів, у яких забив 13 голів. Минулий сезон форвард на правах оренди відіграв за арабський Бані Яс.

Новий клуб албанця виступає у турецькій Суперлізі. В перших чотирьох турах Бодрумспор набрав 3 очки в чотирьох матчах.

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