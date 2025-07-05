Побачене дуже обнадіює, – Туран прокоментував перший матч Шахтаря під його керівництвом

Новий головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран позитивно налаштований після першого товариського матчу своєї команди. Шахтар переміг Гориці з рахунком 1:0 завдяки голу Егіналду.

Слова наставника передає пресслужба клубу.

" Ми не давали багато інформації перед матчем, розглядали його як тренування. Було видно, що футболісти грали по 45 хвилин. Хотів бачити трьох форвардів по 30 хвилин. Більше володіння, швидку реакцію під час втрати.

Ми зосередилися на власних принципах. Але побачене дуже обнадіює на майбутнє. Їхня енергія… Саме так вони мають грати – динамічно, енергійно. Я дуже задоволений сьогоднішнім днем. Думаю, вони теж щасливі ", – сказав Туран.

Зауважимо, що це була перша гра Шахтаря під керівництвом турка. Вже невдовзі команда стартуватиме у кваліфікації Ліги Європи матчем проти Ільвеса. Зустріч відбудеться 10 липня.

Раніше донецький клуб обрав стадіон для першої гри у єврокубках.