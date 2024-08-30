Трубін розпочне у старті матч проти Морейренсе

Український воротар Анатолій Трубін розпочне у стартовому складі матч 4 туру Прімейра-ліги проти Морейренсе.

Стартовий склад "орлів" опублікували в Instagram.

Матч розпочнеться о 22:15. Трансляція доступна на MEGOGO.

Нагадаємо, напередодні Трубін зазнав пошкодження в матчі проти Каса Пії. Втім, це не завадило йому залишити свої ворота "сухими" — Бенфіка здобула розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Наразі в активі "орлів" дві перемоги та одна поразка. Команда йде шостою у турнірній таблиці чемпіонату Португалії.