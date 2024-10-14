Визначився найкращий гравець матчу Україна – Чехія за версією SofaScore

Футболіст збірної Чехії Лукаш Черв отримав найвищу оцінку за матч 4 туру дивізіону B Ліги націй УЄФА Україна – Чехія (1:1).

Про це повідомляє аналітичне видання SofaScore.

Його гру оцінили у 8,1 бала. Він відзначився єдиним голом своєї команди.

Що стосується збірної України, то найвищу оцінку отримав воротар команди Анатолій Трубін (7,8). На другому місці із 7,3 балом знаходиться Максим Таловєров. Трійку найкращих гравців "синьо-жовтих" замикає Михайло Мудрик.

Нагадаємо, після 4 турів у активі підопічних Сергія Реброва 4 бали та остання сходинка у групі. Лідером квартету є саме Чехія, в якої 7 очок.