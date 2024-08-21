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Це болюча історія для багатьох українців: Трубін розповів про свою мрію

Андрій Яросименко — 21 серпня, 16:00
Це болюча історія для багатьох українців: Трубін розповів про свою мрію
Анатолій Трубін
Getty images

Воротар Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін розповів, що мріє зіграти на "Донбас Арені", яка зараз знаходиться в окупованому Росією Донецьку.

Його слова передає пресслужба Бенфіки.

"У мене є мрія зіграти на "Донбас Арені". Це болюча історія не тільки в моєму житті, але й у житті багатьох українців, особливо донеччан. Я сподіваюся, і це одна з моїх найбільших мрій, зіграти зі збірною або "Бенфікою" в Лізі чемпіонів на цьому стадіоні. Я дуже сподіваюся, що це може статися в майбутньому", — сказав Анатолій.

Нагадаємо, Анатолій приєднався до Бенфіки в серпні минулого року. Нещодавно він провів 50-й матч за "орлів", але зазнав пошкодження, через яке пропустить найближчі поєдинки. Втім, це не завадило йому отримати виклик у збірну України на вересневі матчі в Лізі націй.

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Бенфіка

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