Трубін вийде в основі Бенфіки на матч КЧС-2025 проти Челсі

Сьогодні, 28 червня, в місті Шарлотт (штат Північна Кароліна) відбудеться матч 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу-2025 між Бенфікою та Челсі. Початок поєдинку – о 23:00 за київським часом.

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін вийде в основному складі Бенфіки на матч. Про це повідомляє пресслужба португальського клубу, яка опублікувала стартовий склад команди.

Склад Бенфіки: Трубін, Даль, Антоніу Сілва, Отаменді, Флоріентіно, Баррейро, Аурснес, Кокчу, Ді Марія, Шельдруп, Павлідіс

Склад Челсі: Санчес, Джеймс, Колвілл, Кукурелья, Лавія, Кайседо, Енцо Фернандес, Палмер, Нето, Делап

У чвертьфіналі переможець матчу між Бенфікою та Челсі зіграє з Палмейрас, який сьогодні, 28 червня, в овертаймі обіграв Ботафого з рахунком 1:0.