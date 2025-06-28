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Трубін вийде в основі Бенфіки на матч КЧС-2025 проти Челсі

Олег Дідух — 28 червня 2025, 22:09
Трубін вийде в основі Бенфіки на матч КЧС-2025 проти Челсі
Анатолій Трубін
Getty Images

Сьогодні, 28 червня, в місті Шарлотт (штат Північна Кароліна) відбудеться матч 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу-2025 між Бенфікою та Челсі. Початок поєдинку – о 23:00 за київським часом.

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін вийде в основному складі Бенфіки на матч. Про це повідомляє пресслужба португальського клубу, яка опублікувала стартовий склад команди.

Склад Бенфіки: Трубін, Даль, Антоніу Сілва, Отаменді, Флоріентіно, Баррейро, Аурснес, Кокчу, Ді Марія, Шельдруп, Павлідіс

Склад Челсі: Санчес, Джеймс, Колвілл, Кукурелья, Лавія, Кайседо, Енцо Фернандес, Палмер, Нето, Делап

У чвертьфіналі переможець матчу між Бенфікою та Челсі зіграє з Палмейрас, який сьогодні, 28 червня, в овертаймі обіграв Ботафого з рахунком 1:0.

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Анатолій Трубін

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