Трубін: Міг бути ідеальний збір для України
Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін розчарований результатом матчу Ліги націй із Чехією.
Про це гравець розповів у коментарі УАФ.
"Я був дуже сумний, тому що хотілося перемогти. Якби перемогли – то це взагалі був би ідеальний збір для нас, тому що дві гри і дві перемоги могло бути. Тому на жаль.
Чи були ближчими до перемоги в матчі з Чехією? Важко сказати, але такий сумний осад залишився, тому що важко грати на третій день. Перша гра, зрозуміло, була на важкому полі, і зараз дуже багато сил віддали. Тому дуже хотілося перемогти", – сказав Трубін.
Нагадаємо, у 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, а напередодні команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією.
У листопаді на "жовто-синіх" чекають виїзні матчі проти Албанії та Грузії.