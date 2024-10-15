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Трубін: Міг бути ідеальний збір для України

Олександр Булава — 15 жовтня, 16:36
Трубін: Міг бути ідеальний збір для України
УАФ

Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін розчарований результатом матчу Ліги націй із Чехією.

Про це гравець розповів у коментарі УАФ.

"Я був дуже сумний, тому що хотілося перемогти. Якби перемогли – то це взагалі був би ідеальний збір для нас, тому що дві гри і дві перемоги могло бути. Тому на жаль.

Чи були ближчими до перемоги в матчі з Чехією? Важко сказати, але такий сумний осад залишився, тому що важко грати на третій день. Перша гра, зрозуміло, була на важкому полі, і зараз дуже багато сил віддали. Тому дуже хотілося перемогти", – сказав Трубін.

Нагадаємо, у 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, а напередодні команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією.

У листопаді на "жовто-синіх" чекають виїзні матчі проти Албанії та Грузії.

Збірна України з футболу Анатолій Трубін

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