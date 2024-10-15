Трубін: Міг бути ідеальний збір для України

Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін розчарований результатом матчу Ліги націй із Чехією.

Про це гравець розповів у коментарі УАФ.

"Я був дуже сумний, тому що хотілося перемогти. Якби перемогли – то це взагалі був би ідеальний збір для нас, тому що дві гри і дві перемоги могло бути. Тому на жаль.

Чи були ближчими до перемоги в матчі з Чехією? Важко сказати, але такий сумний осад залишився, тому що важко грати на третій день. Перша гра, зрозуміло, була на важкому полі, і зараз дуже багато сил віддали. Тому дуже хотілося перемогти", – сказав Трубін.