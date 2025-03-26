Трубін може пропустити наступний матч Бенфіки

Український воротар Анатолій Трубін може залишитись на лаві запасних Бенфіки на наступний тур чемпіонату Португалії проти Жил Вісенте.

Про це повідомляє Correio da Manhã.

Головний тренер "орлів" Бруну Лаже розглядає варіант заміни українця. Наставник хоче дати шанс 22-річному Самуелю Соарешу, який добре себе проявив на тренуваннях.

Остаточне рішення щодо "першого номера" ще не прийнято.

Напередодні Трубін повернувся із табору збірної України, де провів на лаві запасних обидва матчі плейоф Ліги націй проти Бельгії. Наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров довірив місце у воротах голкіперу Реала Андрію Луніну.

У поточному сезоні в активі Трубіна 38 матчів за Бенфіку в усіх турнірах, 16 ігор він відстояв "на нуль".

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