Аналітичний портал оцінив шанси збірної України вийти на чемпіонат світу 2026
Збірна України з футболу має високі шанси на вихід на чемпіонат світу 2026.
Про це повідомляє аналітичний портал Football Meets Data.
За їхньою оцінкою, ймовірність "прямого" виходу "синьо-жовтих" на мундіаль оцінюється у 17%. Напряму виходить лише переможець групи, тож фаворитом очікувано є Франція (82%).
Проте з 67% ймовірності підопічні Сергія Реброва посядуть друге місце, яке дає право змагатися за вихід на ЧС-2026 через плейоф. І такий же відсоток аналітичний портал дає Україні на перемогу в плейоф.
Шанси збірних вийти на чемпіонат світу 2026, група D
- Франція — 82% (перше місце), 18% (плейоф)
- Україна — 17% (перше місце), 67% (плейоф)
- Ісландія — 1% (перше місце), 12% (плейоф)
- Азербайджан — 0.2% (перше місце), 4% (плейоф)
Фінальний турнір чемпіонату світу відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.
Нагадаємо, напередодні Україна програла Бельгії у двоматчевому протистоянні за право грати в елітному дивізіоні Ліги націй.
"Синьо-жовті" підходили до матчу-відповіді, маючи перевагу завдяки перемозі з рахунком 3:1 в першій зустрічі. Проте в гостях українці зазнали розгромної поразки 0:3.