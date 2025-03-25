Аналітичний портал оцінив шанси збірної України вийти на чемпіонат світу 2026

Збірна України з футболу має високі шанси на вихід на чемпіонат світу 2026.

Про це повідомляє аналітичний портал Football Meets Data.

За їхньою оцінкою, ймовірність "прямого" виходу "синьо-жовтих" на мундіаль оцінюється у 17%. Напряму виходить лише переможець групи, тож фаворитом очікувано є Франція (82%).

Проте з 67% ймовірності підопічні Сергія Реброва посядуть друге місце, яке дає право змагатися за вихід на ЧС-2026 через плейоф. І такий же відсоток аналітичний портал дає Україні на перемогу в плейоф.

Шанси збірних вийти на чемпіонат світу 2026, група D

Франція — 82% (перше місце), 18% (плейоф) Україна — 17% (перше місце), 67% (плейоф) Ісландія — 1% (перше місце), 12% (плейоф) Азербайджан — 0.2% (перше місце), 4% (плейоф)

[📊 WC2026 European qualifiers - as of 23 Mar]



All group participants have now been finalized.



▪️ Table shows the probability for each team to finish on each group position.



▪️ Column PO shows the overall probability to play in playoffs (by finishing 2nd or via UNL) pic.twitter.com/uSUW2Skl5l — Football Meets Data (@fmeetsdata) March 24, 2025

Фінальний турнір чемпіонату світу відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.

Нагадаємо, напередодні Україна програла Бельгії у двоматчевому протистоянні за право грати в елітному дивізіоні Ліги націй.

"Синьо-жовті" підходили до матчу-відповіді, маючи перевагу завдяки перемозі з рахунком 3:1 в першій зустрічі. Проте в гостях українці зазнали розгромної поразки 0:3.