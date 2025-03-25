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Аналітичний портал оцінив шанси збірної України вийти на чемпіонат світу 2026

Микола Дендак — 25 березня 2025, 11:26
Аналітичний портал оцінив шанси збірної України вийти на чемпіонат світу 2026
Getty Images

Збірна України з футболу має високі шанси на вихід на чемпіонат світу 2026.

Про це повідомляє аналітичний портал Football Meets Data.

За їхньою оцінкою, ймовірність "прямого" виходу "синьо-жовтих" на мундіаль оцінюється у 17%. Напряму виходить лише переможець групи, тож фаворитом очікувано є Франція (82%).

Проте з 67% ймовірності підопічні Сергія Реброва посядуть друге місце, яке дає право змагатися за вихід на ЧС-2026 через плейоф. І такий же відсоток аналітичний портал дає Україні на перемогу в плейоф.

Шанси збірних вийти на чемпіонат світу 2026, група D

  1. Франція — 82% (перше місце), 18% (плейоф)
  2. Україна — 17% (перше місце), 67% (плейоф)
  3. Ісландія — 1% (перше місце), 12% (плейоф)
  4. Азербайджан — 0.2% (перше місце), 4% (плейоф)

Фінальний турнір чемпіонату світу відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.

Нагадаємо, напередодні Україна програла Бельгії у двоматчевому протистоянні за право грати в елітному дивізіоні Ліги націй.

"Синьо-жовті" підходили до матчу-відповіді, маючи перевагу завдяки перемозі з рахунком 3:1 в першій зустрічі. Проте в гостях українці зазнали розгромної поразки 0:3.

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