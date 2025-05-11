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Трубін – про нічию зі Спортингом: Ще нічого не втрачено

Олег Дідух — 11 травня 2025, 14:29
Трубін – про нічию зі Спортингом: Ще нічого не втрачено
Анатолій Трубін
Getty Images

Український голкіпер Бенфіки Анатой Трубін прокоментував нічию 1:1 зі Спортингом в центральному поєдинку 33 туру чемпіонату Португалії сезону-2024/25.

Враженнями від матчу воротар поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Божевільна атмосфера від уболівальників. Дякую кожному за підтримку — вона була неймовірною. Віддали багато сил, цього виявилося недостатньо, але ще нічого не втрачено. Будемо битися до кінця за цю емблему. Вперед, Бенфіка", – написав Трубін.

Нагадаємо, до матчу Бенфіка і Спортинг підходили з однаковою кількістю очок у турнірній таблиці – по 78. При цьому, Спортинг лідирував за додатковими показниками, тому, для того, щоби очолити турнірну таблицю, "Орлам" була потрібна лише перемога.

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Анатолій Трубін

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