Трент був помічений на відпочинку в компанії доньки відомого голлівудського актора

Захисник Ліверпуля та збірної Англії Трент Александер-Арнольд був помічений на відпочинку в компанії доньки голлівудського актора Джуда Ло.

Трент разом із моделлю Айріс Ло зараз проводить свою відпустку на Барбадосі.

Нагадаємо, раніше з'явилися чутки, що футболіст може перейти у мадридський Реал, зазначимо, що Александер-Арнольд є вихованцем Ліверпуля. Він виступає за основну команду з 2016 року. У минулому сезоні захисник провів 28 матчів, забив 3 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

На Євро-2024 разом зі збірною Англії гравець дійшов до фіналу, де команда поступилась Іспанії. Англійці стали першими в історії, хто програв у двох фіналах Євро поспіль, у 2021 році підопічні Саутгейта поступились у серії пенальті Італії.