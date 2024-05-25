Тренер Жирони: Ми дуже хочемо, щоб Довбик виграв Пічічі

Головний тренер Жирони Мічел Санчес пояснив перемогу з рахунком 7:0 над Гранадою у 38 турі чемпіонату Іспанії.

Цитує фахівця AS.

"Це був історичний сезон. Ми насолоджувалися цим весь рік, хочемо продовжувати це робити. Хоча ми знаємо, що це футбол. Прикро, тому що ми скидаємо лічильник на нуль.

Ми намагалися допомогти Довбику. Сподіваюся, він зможе виграти "Трофей Пічічі", це важлива нагорода. Мені шкода Гранаду. Ми поважаємо їх, але Довбик хоче Пічічі. Ми всі хочемо.

Ми дуже перепрошуємо у Гранади. Ми поважаємо Гранаду та конкурентів. Прошу вас зрозуміти, завжди є повага до суперника, — сказав Санчес.