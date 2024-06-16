Ребров: Війна в Україні дає більше мотивації нашим гравцям

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров розповів, що війна в Україні мотивує футболістів показати себе на Євро-2024.

Його слова передає УЄФА.

"Війна в нашій країні дає додаткову мотивацію нашим гравцям. Я впевнений, що вони дуже пишаються нами. Коли ти тут, щоб показати дух України, це дуже важливо. Цей турнір дійсно про дух нашої країни.

Я вважаю, що для України дуже важливо бути на цій сцені. У нашій країні футбол на на першому місці. Всі гравці, коли ми починаємо грати, отримують величезне задоволення. Це складний час, але перебування на полі приносить гравцям величезне задоволення.

Дуже важливо, що ми працюємо разом вже рік. Я бачу, що гравці набагато краще розуміють, чого ми від них хочемо. Ми розуміємо один одного набагато краще, ніж на початку. Ми повинні поважати наших суперників і концентруватися на кожному матчі.

Нам подобається грати в Німеччині. Ми грали товариський матч у Бремені. Ми бачимо організацію — вона безпрецедентна. Коли ми приїжджаємо до Німеччини, то завжди відчуваємо, що граємо вдома", — сказав наставник.