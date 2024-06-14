Ребров розповів про відновлення Миколенка

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров розповів, що захисник команди Віталій Миколенко наполегливо працює, щоб якомога швидше повернутися у стрій.

Про це він розповів на ютуб-каналі УАФ.

"Миколенко працює. Він розуміє, що тільки через роботу він може швидше повернутися. Я кожен день з ним розмовляю. Перші емоції, коли він отримав це пошкодження... Були дуже засмучені. Але зараз він декілька разів на день працює і намагається якомога швидше повернутися у стрій", — сказав наставник.

Нагадаємо, Миколенко отримав ушкодження на 25-й хвилині товариського матчу проти Молдови (4:0) після підкату захисника господарів Артура Крачуна. Його замінили на Зінченка. Травма захисника не має відношення до його попереднього ушкодження, яке він отримав у мерсисайдському дербі проти Ліверпуля.

На Євро-2024 Україна стартує 17 червня матчем проти Румунії. Також на груповому етапі "жовто-сині" зіграють проти Словаччини та Бельгії.