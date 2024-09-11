Ребров: Мене не все влаштовує у нашій грі

Головний тренер збірної України Сергій Ребров після поразки від Чехії (3:2) заявив, що його не все влаштовує у грі команди, проте він немає ніяких зауважень до гравців.

Слова Реброва передає кореспондентка Чемпіона Соломія Романчук.

"А що відбувається зі збірною? Мене не все влаштовує, але сьогодні у мене немає ніяких зауважень. Я вдячний кожному гравцю, але Чехія дуже сильна збірна, яка грала вдома."

Також Ребров відповів на запитання, де була Україна, коли інші збірні навчились грати у футбол.

"Не знаю, де ми були. Ми грали, гарно готувалися. Сьогодні хлопці показали більше бажання та намагалися більше виграти цю гру, ніж з Албанією."

Наостанок, тренер розповів, чому Зінченко грав у півзахисті, хоча наставник збірної говорив, що буде використовувати його як лівого захисника.

"В команді є гравці, які можуть грати на декількох позиціях. Я вдячний Олександру, сьогодні він відіграв дуже гарно на своїй позиції", — сказав Ребров.

Зазначимо, що збірна України після двох турів у Лізі Націй не набрала жодного очка — у попередній грі була поразка від Албанії. Наразі у групі лідирують грузини — 6 очок. Албанія та Чехія з трьома пунктами ділять 2-3 місце.